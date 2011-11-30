FACUA Andalucía desarrolla la campaña para fomentar el uso de bolsas reutilizables
Distribuirá en las ocho provincias bolsas con el lema 'Reutilizo, yo cuido el medio ambiente'.
FACUA.org
Andalucía-30/11/2011
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FACUA Andalucía saldrá a la calle en las ocho provincias este jueves 1 de diciembre para desarrollar una campaña que fomenta el uso de bolsas reutilizables.
Miembros de las asociaciones provinciales distribuirán 15.000 bolsas con el lema Reutilizo, yo cuido