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FACUA Andalucía desarrollará en 2010 un programa informativo y formativo en materia de vivienda

La Federación realizará diferentes campañas, un ciclo de Talleres y una Jornada de Estudio sobre Vivienda y Planificación.

FACUA.org
Andalucía-26/01/2010
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA desarrollará las actividades informativas, formativas y de defensa de los consumidores y usuarios previstas para el 2010 en relación al derecho a la vivienda y a la calidad de ésta, así com

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