FACUA Andalucía desarrollará en 2010 un programa informativo y formativo en materia de vivienda
La Federación realizará diferentes campañas, un ciclo de Talleres y una Jornada de Estudio sobre Vivienda y Planificación.
FACUA.org
Andalucía-26/01/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA desarrollará las actividades informativas, formativas y de defensa de los consumidores y usuarios previstas para el 2010 en relación al derecho a la vivienda y a la calidad de ésta, así com