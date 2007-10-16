FACUA Andalucía edita nuevas 'Guías del Consumidor' sobre vivienda, ordenación urbanística y transportes
Las publicaciones están a disposición de los consumidores en las asociaciones provinciales de la Federación.
FACUA.org
Andalucía-16/10/2007
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FACUA Andalucía ha editado tres nuevas Guías del Consumidor, en el marco del convenio suscrito con la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Las publicaciones, de dieciséis páginas cada una, versan sobre El transporte público,