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FACUA Andalucía edita nuevas 'Guías del Consumidor' sobre vivienda, ordenación urbanística y transportes

Las publicaciones están a disposición de los consumidores en las asociaciones provinciales de la Federación.

FACUA.org
Andalucía-16/10/2007
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FACUA Andalucía ha editado tres nuevas Guías del Consumidor, en el marco del convenio suscrito con la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Las publicaciones, de dieciséis páginas cada una, versan sobre El transporte público,

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