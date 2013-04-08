FACUA Andalucía edita tres vídeos para asesorar a los consumidores en diversas materias
Estas piezas audiovisuales están subvencionadas por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-08/04/2013
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FACUA Andalucía ha editado tres videos informativos para asesorar a los consumidores y darles a conocer sus derechos sobre diversas materias.
Las piezas versan sobre temas de garantías de bienes de consumo, telecomunicaciones móviles y seguros de automóviles. E