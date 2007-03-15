FACUA Andalucía entrega sus XIII premios anuales a empresas e instituciones por sus actuaciones de cara a los derechos de los consumidores
Movistar, Tecnocasa, Aussa, el Ayuntamiento de Burguillos y Construcciones Olayo han sido objeto de las distinciones negativas.
FACUA.org
Andalucía-15/03/2007
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Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha entregado sus XIII premios anuales a trece empresas e instituciones que se han caracterizado por sus actuaciones, posi