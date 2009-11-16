FACUA Andalucía expone en el Parlamento sus valoraciones sobre los presupuestos para 2010
La presidenta de la Federación, Olga Ruiz, comparece este lunes a las 18.00 horas ante la Comisión de Economía y Hacienda.
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Andalucía-16/11/2009
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La presidenta de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, Olga Ruiz, comparece este lunes a las 18.00 horas ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para exponer sus valoraciones sobre el Proyecto de Le