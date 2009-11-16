Nuestras acciones

FACUA Andalucía expone en el Parlamento sus valoraciones sobre los presupuestos para 2010

La presidenta de la Federación, Olga Ruiz, comparece este lunes a las 18.00 horas ante la Comisión de Economía y Hacienda.

FACUA.org
Andalucía-16/11/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La presidenta de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, Olga Ruiz, comparece este lunes a las 18.00 horas ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para exponer sus valoraciones sobre el Proyecto de Le

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos