FACUA Andalucía insta a la Junta a informar con detalle de sus planes para mejorar el sistema sanitario
La federación critica la falta de transparencia y que no se haya contado con la participación de los representantes de los usuarios para desarrollar las medidas necesarias.
FACUA.org
Andalucía-30/05/2019
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