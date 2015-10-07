Nuestras accionesEl consejero de Salud sigue sin recibirla

FACUA Andalucía lamenta la absoluta despreocupación de la Junta por la defensa de los consumidores

A poco más de dos meses de su nombramiento, ha trascendido que la directora general de Consumo se presentará a diputada en las Elecciones Generales como número 3 de la lista del PSOE por Córdoba.

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Andalucía-07/10/2015
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FACUA Andalucía lamenta la absoluta despreocupación de la Junta por la defensa de los consumidores y la lucha contra el fraude. La reubicación de la política de protección de los consumidores en la Consejería de Salud ha agravado su situación de en

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