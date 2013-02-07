Nuestras acciones#28F

FACUA Andalucía llama a defender la igualdad y justicia social el próximo 28 de febrero

Bajo el eslogan "Por Andalucía. Derechos, Empleo y Dignidad" la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía quiere movilizar a la ciudadanía en defensa del modelo autonómico andaluz y los derechos sociales.

FACUA.org
Andalucía-07/02/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía, integrante de la plataforma Compromiso Social para el Progreso, hace un llamamiento a la ciudadanía para defender los derechos como pueblo de los andaluces frente al centralismo estatal del Gobierno de Madrid y de los centros de poder mayoritarios en la Unión

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos