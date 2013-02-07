FACUA Andalucía llama a defender la igualdad y justicia social el próximo 28 de febrero
Bajo el eslogan "Por Andalucía. Derechos, Empleo y Dignidad" la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía quiere movilizar a la ciudadanía en defensa del modelo autonómico andaluz y los derechos sociales.
FACUA.org
Andalucía-07/02/2013
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FACUA Andalucía, integrante de la plataforma Compromiso Social para el Progreso, hace un llamamiento a la ciudadanía para defender los derechos como pueblo de los andaluces frente al centralismo estatal del Gobierno de Madrid y de los centros de poder mayoritarios en la Unión