FACUA Andalucía mantiene con Podemos la primera de sus reuniones con las fuerzas políticas del Parlamento
Coinciden en que las políticas de protección de los consumidores y lucha contra el fraude deben ser prioritarias y transversales. Podemos pedirá a la Junta que deje de contratar con empresas multadas por fraudes graves, además de romper relaciones con los bancos que desahucian injustamente.
FACUA.org
Andalucía-07/05/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez (izquierda) y la presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz.
FACUA Andalucía ha mantenido este jueves con Podemos la primera de sus reuniones con las fuerzas políticas del Parlamento, a las que ha remitido un documento con sesenta propuestas sobre políticas de defensa de los consumidores