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FACUA Andalucía mantiene con Podemos la primera de sus reuniones con las fuerzas políticas del Parlamento

Coinciden en que las políticas de protección de los consumidores y lucha contra el fraude deben ser prioritarias y transversales. Podemos pedirá a la Junta que deje de contratar con empresas multadas por fraudes graves, además de romper relaciones con los bancos que desahucian injustamente.

FACUA.org
Andalucía-07/05/2015
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FACUA Andalucía ha mantenido este jueves con Podemos la primera de sus reuniones con las fuerzas políticas del Parlamento, a las que ha remitido un documento con sesenta propuestas sobre políticas de defensa de los consumidores

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