FACUA Andalucía participa en el 7º Congreso del Voluntariado
La Federación ha participado un año más en el Congreso Andaluz del Voluntariado para divulgar sus iniciativas solidarias.
FACUA.org
Andalucía-16/02/2010
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha participado en el 7º Congreso Andaluz del Voluntariado que ha tenido lugar los días 12 y 13 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
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