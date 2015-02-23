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FACUA Andalucía participa en las Jornadas de información sobre el TTIP de Sevilla

La Federación organiza junto a CCOO-A el taller 'Impacto del TTIP sobre los servicios públicos con especial incidencia en los colectivos más vulnerables'.

FACUA.org
Andalucía-23/02/2015
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FACUA Andalucía ha participado en las Jornadas de información sobre el Tratado de Libre Comercio entre EE UU y la Unión Europea  celebradas el 21 de febrero en Sevilla y organizadas por la

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