FACUA Andalucía participa en las Jornadas de información sobre el TTIP de Sevilla
La Federación organiza junto a CCOO-A el taller 'Impacto del TTIP sobre los servicios públicos con especial incidencia en los colectivos más vulnerables'.
FACUA.org
Andalucía-23/02/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Nuria Martínez, de CCOO-A y Jordi Castilla, de FACUA Andalucía, coordinando el taller.
FACUA Andalucía ha participado en las Jornadas de información sobre el Tratado de Libre Comercio entre EE UU y la Unión Europea celebradas el 21 de febrero en Sevilla y organizadas por la