FACUA Andalucía participa en unas jornadas organizadas por la Guardia Civil sobre fraude electrónico
El secretario general de a federación, Rubén Sánchez, ha intervenido en la mesa redonda "¿Problema policial o educativo? Concienciación de la sociedad".
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Andalucía-19/06/2019
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FACUA Andalucía ha participado este miércoles 19 de junio en las jornadas sobre fraude electrónico Fraudes en la Red. Criminalidad del Siglo XXI, celebradas en la Universidad de Córdoba y organizadas por el Instituto Universitario de Investigación sobre