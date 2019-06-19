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FACUA Andalucía participa en unas jornadas organizadas por la Guardia Civil sobre fraude electrónico

El secretario general de a federación, Rubén Sánchez, ha intervenido en la mesa redonda "¿Problema policial o educativo? Concienciación de la sociedad".

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Andalucía-19/06/2019
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FACUA Andalucía ha participado este miércoles 19 de junio en las jornadas sobre fraude electrónico Fraudes en la Red. Criminalidad del Siglo XXI, celebradas en la Universidad de Córdoba y organizadas por el Instituto Universitario de Investigación sobre

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