FACUA Andalucía pide a la Secretaría General de Consumo que investigue las irregularidades en el Mangafest
La Policía desalojó los alrededores del recinto e impidió el acceso a consumidores que habían pagado su entrada, así como a los que habían salido para almorzar.
FACUA.org
Andalucía-24/11/2014
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La asociación recuerda que los usuarios afectados pueden presentar las reclamaciones ante el servicio de Consumo de la Junta de Andalucía, o a través de asociaciones de consumidores como FACUA.
FACUA Andalucía solicitado a la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía y a la Dirección General de Espectáculos Públicos que inicie la apertura de una investigación sobre lo ocurrido en el Salón del Manga de Sevilla