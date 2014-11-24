Nuestras accionesLos usuarios que no pudieron entrar pueden reclamar el importe de la entrada y los gastos de transporte

FACUA Andalucía pide a la Secretaría General de Consumo que investigue las irregularidades en el Mangafest

La Policía desalojó los alrededores del recinto e impidió el acceso a consumidores que habían pagado su entrada, así como a los que habían salido para almorzar.

FACUA.org
Andalucía-24/11/2014
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FACUA Andalucía solicitado a la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía y a la Dirección General de Espectáculos Públicos que inicie la apertura de una investigación sobre lo ocurrido en el Salón del Manga de Sevilla

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