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FACUA Andalucía pide a Renfe que detenga el plan de reestructuración de Cercanías en Cádiz y Sevilla

La operadora ha eliminado cuatro mil plazas diarias en el servicio de ambas provincias a través de la sustitución de convoyes por otros de Barcelona más pequeños y más viejos.

FACUA.org
Andalucía-27/01/2017
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FACUA Andalucía reclama a Renfe que detenga el plan de reestructuración de Cercanías en Cádiz y Sevilla que implica la pérdida de cuatro mil plazas diarias en ambos núcleos de servicio. La operadora ha decidido sustituir convoyes Civia que estaban en func

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