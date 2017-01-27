FACUA Andalucía pide a Renfe que detenga el plan de reestructuración de Cercanías en Cádiz y Sevilla
La operadora ha eliminado cuatro mil plazas diarias en el servicio de ambas provincias a través de la sustitución de convoyes por otros de Barcelona más pequeños y más viejos.
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Andalucía-27/01/2017
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Las localidades perjudicadas vienen demandando una ampliación y mejora del servicio de Cercanías. | Imagen: flickr.com/vicisanti (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Andalucía reclama a Renfe que detenga el plan de reestructuración de Cercanías en Cádiz y Sevilla que implica la pérdida de cuatro mil plazas diarias en ambos núcleos de servicio. La operadora ha decidido sustituir convoyes Civia que estaban en func