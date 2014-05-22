FACUA Andalucía pide acelerar el decreto que regulará la representatividad de las asociaciones de usuarios
Garantizará que sólo las organizaciones que cuenten con unas mínimas estructuras asociativas y niveles de autofinanciación puedan representar a los usuarios en órganos consultivos y arbitrajes así como recibir subvenciones públicas.
FACUA.org
Andalucía-22/05/2014
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FACUA Andalucía reclama a la Junta que acelere la aprobación del decreto andaluz sobre asociaciones de consumidores, entidades cuya relevancia constitucional hace necesaria una norma específica que las regule y fije los criterios para medir su representatividad.
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