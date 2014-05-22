Nuestras accionesUna norma que viene reivindicando desde hace décadas

FACUA Andalucía pide acelerar el decreto que regulará la representatividad de las asociaciones de usuarios

Garantizará que sólo las organizaciones que cuenten con unas mínimas estructuras asociativas y niveles de autofinanciación puedan representar a los usuarios en órganos consultivos y arbitrajes así como recibir subvenciones públicas.

FACUA.org
Andalucía-22/05/2014
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FACUA Andalucía reclama a la Junta que acelere la aprobación del decreto andaluz sobre asociaciones de consumidores, entidades cuya relevancia constitucional hace necesaria una norma específica que las regule y fije los criterios para medir su representatividad.

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