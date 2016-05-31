FACUA Andalucía pide al Ayuntamiento de Medina Sidonia que deje de cobrar el canon del agua al ser ilegal
La asociación recuerda que debe ser autorizado por la Junta: no basta con su aprobación en un pleno municipal. Además, reclama que se devuelva a los vecinos del municipio gaditano todo lo cobrado indebidamente.
FACUA.org
Cádiz-31/05/2016
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FACUA Andalucía reclama al Ayuntamiento de Medina Sidonia que deje de cobrar a los vecinos el canon de mejora del agua que lleva recaudando desde 2009 a través de la empresa municipal Medina Global, debido a que carece del respaldo legal necesario. Por ello, de igual forma, la asoci