Nuestras accionesReunión con la consejera de Salud

FACUA Andalucía pide más presupuesto para defender a los consumidores y multas más duras contra el fraude

Olga Ruiz se ha reunido con la consejera andaluza de Salud y le ha planteado los aspectos que la federación considera prioritarios en relación con las políticas de protección de los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-25/09/2017
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, se ha reunido este lunes con la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, a la que le ha planteado los aspectos que la federación de consumidores considera prioritarios en

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