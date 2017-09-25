FACUA Andalucía pide más presupuesto para defender a los consumidores y multas más duras contra el fraude
Olga Ruiz se ha reunido con la consejera andaluza de Salud y le ha planteado los aspectos que la federación considera prioritarios en relación con las políticas de protección de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-25/09/2017
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De izquierda a derecha: Josefa Ruiz, secretaria general de Salud Pública y Consumo, Marina Álvarez, consejera de Salud, Jordi Castilla, directivo de FACUA Andalucía, y Olga Ruiz, presidenta de la federación.
La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, se ha reunido este lunes con la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, a la que le ha planteado los aspectos que la federación de consumidores considera prioritarios en