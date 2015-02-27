FACUA Andalucía pide una Agencia de Protección de los Consumidores para luchar contra el fraude
Presenta el documento '60 propuestas de FACUA Andalucía sobre políticas de defensa de los consumidores', que ha remitido a los candidatos a las elecciones autonómicas.
FACUA.org
Andalucía-27/02/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía reclama la creación de una Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores para luchar con eficacia contra el fraude. Entre sus peticiones a los candidatos a las elecciones autonómicas, la federación demanda también la aplicación