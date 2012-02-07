FACUA Andalucía presenta 50 propuestas a los candidatos a las Elecciones Autonómicas
Demanda más protección de los consumidores, con más control del mercado, sanciones transparentes y proporcionales a la gravedad de los fraudes.
FACUA.org
Andalucía-07/02/2012
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