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FACUA Andalucía presenta 50 propuestas a los candidatos a las Elecciones Autonómicas

Demanda más protección de los consumidores, con más control del mercado, sanciones transparentes y proporcionales a la gravedad de los fraudes.

FACUA.org
Andalucía-07/02/2012
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FACUA Andalucía ha elaborado un documento con cincuenta propuestas dirigidas a los candidatos a las Elecciones Autonómicas del 25 de marzo.

El secretario general de FACUA Andalucía y portavoz de su organización a nivel nacional, Rubén Sánchez, ha presentado este martes en rueda de

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