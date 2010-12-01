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FACUA Andalucía presenta un calendario ecológico

La actividad se enmarca en el programa Fomento y difusión de la agricultura y ganadería ecológica, subvencionado por la Consejería de Agricultura y Pesca.

FACUA.org
Andalucía-01/12/2010
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FACUA Andalucía ha presentado un calendario de mesa ecológico en el que cada mes se ha propuesto una temática diferente relacionada con la agricultura y ganadería ecológicas.

Esta actividad, denominada Come ecológico, vive sostenible, se e

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