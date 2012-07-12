FACUA Andalucía propone a la Consejería de Fomento y Vivienda crear una comisión para evitar los desahucios
Esta mesa de mediación tendría presencia de representantes de la administración andaluza, de las asociaciones de consumidores y de las entidades financieras implicadas.
FACUA.org
Andalucía-12/07/2012
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, ha mantenido un encuentro con la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, para establecer nuevos espacios de participación con el fin de evitar los desahucios.