FACUA Andalucía realiza en Málaga dos talleres formativos sobre actividad física y salud
Para fomentar el ejercicio en la vida ordinaria con gestos integrados en el día a día de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-28/10/2011
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FACUA Andalucía celebra en Málaga el 2 y 10 de noviembre dos talleres para fomentar la práctica de actividad física diaria adoptando hábitos saludables integrados en la vida ordinaria.
Las charlas, dirigidas a la población adulta, tendrán lu