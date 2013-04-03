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FACUA Andalucía realiza un estudio sobre las comisiones bancarias

Analiza y compara los distintos importes que cobran las entidades bancarias por los servicios prestados y advierte sobre posibles prácticas abusivas en el sector.

FACUA.org
Andalucía-03/04/2013
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FACUA Andalucía ha realizado un estudio comparativo sobre las comisiones bancarias que aplican doce entidades, en el marco de un programa subvencionado por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.

El informe (

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