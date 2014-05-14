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FACUA Andalucía rechaza el Decreto Ley que reduce trabas a las empresas por desproteger a los usuarios

El Decreto Ley 5/2014, para cuya elaboración se ha obviado la participación de los representantes de los consumidores, elimina controles administrativos y genera una preocupante inseguridad jurídica.

FACUA.org
Andalucía-14/05/2014
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FACUA Andalucía muestra su total rechazo ante el Decreto Ley 5/2014 de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas que se presenta este miércoles en el Parlame

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