FACUA Andalucía rechaza el Decreto Ley que reduce trabas a las empresas por desproteger a los usuarios
El Decreto Ley 5/2014, para cuya elaboración se ha obviado la participación de los representantes de los consumidores, elimina controles administrativos y genera una preocupante inseguridad jurídica.
FACUA.org
Andalucía-14/05/2014
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