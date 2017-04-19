FACUA Andalucía reclama a la Junta que actúe de una vez ante las graves irregularidades en UCA-UCE
Nueva denuncia ante Consumo, que sigue sin contestar a otra de hace 8 meses contra UCA-UCE Cádiz por usar dinero público para ofertar "divorcios", promover una entidad paralela y dar servicios a empresas.
FACUA.org
Andalucía-19/04/2017
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El presidente de UCA-UCE, Juan Moreno Rodríguez.
FACUA Andalucía reclama a la Dirección General de Consumo de la Junta que actúe de una vez ante las graves irregularidades en la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), a la que mantiene en la lista de federaciones más representativas del registro a