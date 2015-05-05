Nuestras accionesPide también que les anule las subvenciones

FACUA Andalucía reclama a la Junta que deje de contratar con empresas multadas por fraudes graves

Es una medida prevista en la ley de consumidores de 2003 que ningún Ejecutivo ha puesto en marcha. Forma parte de las '60 propuestas de FACUA Andalucía sobre políticas de defensa de los consumidores'.

FACUA.org
Andalucía-05/05/2015
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FACUA Andalucía reclama a la Junta que deje de contratar con empresas multadas por fraudes graves a los consumidores y les anule las subvenciones públicas. Se trata de una medida prevista en la L

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