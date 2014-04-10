FACUA Andalucía reclama a la Junta un plan para solucionar las situaciones de emergencia residencial
Pide al Gobierno andaluz que aclare cuántas familias en riesgo de exclusión social están inscritas en los registros públicos de demandantes de viviendas y cuáles son los plazos en los que hasta ahora se viene dando respuesta a sus necesidades.
FACUA.org
Andalucía-10/04/2014
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FACUA Andalucía reclama al Gobierno andaluz la puesta en marcha de forma urgente de un plan para solucionar las situaciones de emergencia residencial que padecen numerosas familias en riesgo de exclusión social.
Un plan para el que pide la participación de las distinta