FACUA Andalucía se dirige a las cinco formaciones del Parlamento para exponerles sus reivindicaciones
Su presidenta, Olga Ruiz, ha remitido un documento con las '60 propuestas de FACUA Andalucía sobre políticas de defensa de los consumidores' a los portavoces de los grupos parlamentarios.
FACUA.org
Andalucía-06/05/2015
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