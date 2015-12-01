FACUA Andalucía se opone en el Parlamento a la ley que permite regularizar 25.000 viviendas ilegales
La federación considera que la medida implica una dejadez previa de las instituciones que deberían haber velado por el cumplimiento de la legalidad.
FACUA.org
Andalucía-01/12/2015
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Las construcciones ilegales privatizan los beneficios y generan un crecimiento descontrolado de la población en zonas no planificadas, valora FACUA Andalucía. | Imagen: flickr.com/cayetano (CC BY-SA 2.0)
FACUA Andalucía rechaza el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbaníst