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FACUA Andalucía se reúne con Carrefour por las averías causadas por gasóleo en mal estado en el centro Los Patios de Málaga

La empresa garantiza el pago de las reparaciones a los afectados por suministros realizados el 5 de diciembre.

FACUA.org
Andalucía-11/01/2012
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Responsables de FACUA Andalucía y Carrefour han mantenido este miércoles una reunión para tratar las reclamaciones por las averías causadas por el suministro de gasóleo en mal estado en el centro Los Patios de Málaga el pasado 5 de diciembre.

Carrefour garantiza el pago, a través de su as

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