FACUA Andalucía se une a la campaña de apoyo a los refugiados y llama a participar en las movilizaciones
La federación pide a la ciudadanía que muestre su solidaridad a los demandantes de asilo procedentes de Siria y otros países en conflicto en las manifestaciones del próximo 20 de junio.
FACUA.org
Andalucía-25/05/2016
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