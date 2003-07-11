FACUA Andalucía tramitó casi 9.500 consultas y reclamaciones durante el primer semestre de 2003
Las irregularidades en la compra de viviendas y el sector de las telecomunicaciones fueron, junto al caso Opening, los principales motivos de denuncia.
FACUA.org
Andalucía-11/07/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA atendió durante el primer semestre de 2003 un total de 9.425 consultas y reclamaciones en las sedes de sus ocho Asociaciones provinciales. El balance ha aumentado en un 23% con respecto al mismo perio