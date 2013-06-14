Nuestras accionesIniciativa pionera en la UE

FACUA Andalucía, UCA-UCE, Al-Andalus y la ADCA editan una guía sobre prácticas anticompetitivas

Cada ciudadano pierde al año unos 140 euros por desconocer sus derechos, según la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA).

FACUA.org
Andalucía-14/06/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La directora gerente de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), María Victoria Román, junto al miembro del gabinete jurídico de FACUA Andalucía Jordi Castilla, el presidente de UCA-UCE, Juan Moreno</

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos