FACUA Andalucía, UCA-UCE, Al-Andalus y la ADCA editan una guía sobre prácticas anticompetitivas
Cada ciudadano pierde al año unos 140 euros por desconocer sus derechos, según la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA).
FACUA.org
Andalucía-14/06/2013
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