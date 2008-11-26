FACUA Andalucía ve excesivas las condiciones para acceder a los créditos sobre VPO fijadas en el acuerdo entre las financieras y la Junta
Critica la falta de información a las federaciones de consumidores sobre el convenio pese a tener suscrito por Chaves en enero el Acuerdo para la Efectividad del Pacto.
FACUA.org
Andalucía-26/11/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA lamenta tener que conocer las condiciones del convenio suscrito entre las entidades financieras y el Gobierno autonómico mediante los medios de comunicación, pese a tener firmado por Chaves