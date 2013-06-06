FACUA Andalucía ve positivo el anteproyecto de ley de transparencia pero exige dar más pasos
Lamenta no haber sido aún consultada sobre la futura norma, aunque espera que esta situación cambie a partir de ahora.
FACUA.org
Andalucía-06/06/2013
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FACUA Andalucía considera positiva la aprobación este martes del anteproyecto de Ley de Transparencia por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, aunque exige dar más pasos en esta materia.
Para la federación, al fin todos los organismos andaluce