FACUA Andalucía vuelve a pedir transparencia a la Junta sobre la reapertura de la mina de Aznalcóllar
La asociación muestra su satisfacción por la decisión del Gobierno andaluz en funciones de paralizar el procedimiento tras el auto judicial que alerta de irregularidades en la adjudicación.
FACUA.org
Andalucía-14/05/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía requiere a la Junta que haga público el proyecto y las calificaciones que el consorcio México-Minorbis ha obtenido para explotar la mina de Aznalcóllar. | Imagen: juntadeandalucia.es (CC BY 3.0 ES)
FACUA Andalucía exige a la Junta de Andalucía que ofrezca la máxima transparencia sobre el procedimiento seguido para la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar, después de que se haya hecho público un auto de la juez de Ins