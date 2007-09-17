FACUA Andalucía y CEA firman un convenio marco de colaboración
Renuevan el acuerdo firmado hace una década y pionero en España entre una patronal empresarial y una organización de consumidores de ámbito autonómico.
FACUA.org
Andalucía-17/09/2007
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han suscrito hoy un convenio marco de colaboración con el objeto de reforzar la concertación y el diálogo entre ambas organizacio