FACUA Andalucía y CEA piden a la Junta más receptividad con los agentes sociales y económicos en sus políticas de Consumo
Ambas entidades demandan más recursos y apoyo político para el fomento de la concertación entre las asociaciones de consumidores y empresarios.
FACUA.org
Andalucía-23/07/2003
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Seis años después de la firma del convenio marco de concertación suscrito entre La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en el que ambas organizaciones se recon