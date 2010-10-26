FACUA Andalucía y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía firman un convenio de colaboración
Ambas entidades están sensibilizadas con que la salud de los consumidores sea atendida por personal competente y debidamente cualificado.
FACUA.org
Andalucía-26/10/2010
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPF Andalucía) han suscrito un convenio de colaboración para establecer un marco de comunicación y diálogo permanente y rea