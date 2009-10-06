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FACUA Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Mediadores de Seguros firman un convenio de colaboración

Se propiciarán mecanismos de resolución amistosa de conflictos y se impulsarán acuerdos entre las organizaciones provinciales.

FACUA.org
Andalucía-06/10/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y el Consejo Andaluz de Colegios de Mediadores de Seguros han firmado un convenio de colaboración.

El acuerdo ha sido suscrito por la presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz Legido y su h

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