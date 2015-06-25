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FACUA anuncia acciones judiciales contra las eléctricas por tarifas ilegales en el alquiler de contadores

Las compañías aplican una tarifa que sólo puede cobrarse si los contadores tienen habilitada la telegestión, algo que todavía no ocurre en la mayoría de los nuevos equipos de medida instalados. El fraude representa varias decenas de millones de euros anuales.

FACUA.org
España-25/06/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha decidido emprender acciones judiciales contra las eléctricas por aplicación ilegal de tarifas en el alquiler de los nuevos contadores. Las compañías aplican una tarifa que sólo puede cobrarse si tienen habilitada la teleges

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