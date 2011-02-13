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FACUA aplaude el discurso de Álex de la Iglesia en la gala de los Goya

Lo considera una ejemplar lección de humildad y respeto hacia el público desde la apuesta por la necesaria transformación de la industria cultural para adaptarse a la nueva realidad de Internet.

FACUA.org
España-13/02/2011
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FACUA-Consumidores en Acción aplaude el discurso pronunciado durante la gala de los Premios Goya por el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Álex de la Iglesia.

FACUA considera las palabras de De la Iglesia

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