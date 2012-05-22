FACUA apoya la huelga de la enseñanza y muestra su rechazo a los recortes en educación
Estas medidas terminarán por crear una educación para ricos y otra para pobres, que impedirán que los hijos de las clases trabajadoras más humildes reciban una enseñanza de calidad.
FACUA.org
España-22/05/2012
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