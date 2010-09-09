Nuestras acciones'Contra una Europa dominada por el mercado'

FACUA apoya la huelga general y convoca un Día sin Compras el 29 de septiembre

Promueve esta huelga de consumo ante la puesta en marcha de medidas para que la crisis la paguen las víctimas y no los culpables.

FACUA.org
España-09/09/2010
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FACUA-Consumidores en Acción apoya la huelga general convocada por los sindicatos CCOO y UGT y promueve un Día sin Compras el mismo 29 de septiembre, bajo el lema Contra una Europa dominada por el mercado.

FACUA convoca esta huelga de consumo ante la puesta en marcha

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