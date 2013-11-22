FACUA apoya las manifestaciones de este fin de semana contra las políticas de recortes
La asociación advierte de que los recortes en sanidad, pensiones, servicios de dependencia y educación están generando más paro, más pobreza y más desigualdad en la ciudadanía.
FACUA.org
España-22/11/2013
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Directivos y miembros de FACUA, en la manifestación con motivo de la huelga general del 14 de noviembre de 2012 en Sevilla.
FACUA-Consumidores en Acción llama a los ciudadanos a secundar las manifestaciones convocadas para este domingo 24 en Andalucía, Cataluña y Asturias, y un día antes, el sábado 23, en el resto de España.
La asociación advierte de que los reco