Nuestras accionesConvocadas el domingo 24 en Andalucía, Cataluña y Asturias, y el sábado 23 en el resto de España

FACUA apoya las manifestaciones de este fin de semana contra las políticas de recortes

La asociación advierte de que los recortes en sanidad, pensiones, servicios de dependencia y educación están generando más paro, más pobreza y más desigualdad en la ciudadanía.

FACUA.org
España-22/11/2013
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FACUA-Consumidores en Acción llama a los ciudadanos a secundar las manifestaciones convocadas para este domingo 24 en Andalucía, Cataluña y Asturias, y un día antes, el sábado 23, en el resto de España.

La asociación advierte de que los reco

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