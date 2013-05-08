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FACUA apoya las movilizaciones con motivo de la huelga general de la enseñanza del 9 de mayo

La asociación denuncia los recortes en educación y la merma en las condiciones laborales de los docentes.

FACUA.org
España-08/05/2013
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su apoyo y respaldo a las movilizaciones convocadas en todas las capitales de provincia con motivo de la huelga general de la enseñanza para el próximo 9 de mayo.

La asociación denuncia que en la situación de crisis ec

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