FACUA apoya las movilizaciones con motivo de la huelga general de la enseñanza del 9 de mayo
La asociación denuncia los recortes en educación y la merma en las condiciones laborales de los docentes.
FACUA.org
España-08/05/2013
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