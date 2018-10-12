Nuestras accionesProcedentes de España

FACUA avisa de la falta de información en el etiquetado de aperitivos de Grefusa con suero de leche en su composición

Hay 5 lotes afectados del paquete de 35 gramos del producto Grefusitos y otros 5 del de 32 gramos de Palomitas. La asociación denunció a la empresa por el etiquetado de parte de sus productos con la denominación 'snatt's'.

FACUA.org
España-12/10/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha notificado la ausencia de la lista de ingredientes y de la presencia de leche no declarada en dos productos de la marca de aperitivos Grefusa, procedente

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos