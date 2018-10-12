FACUA avisa de la falta de información en el etiquetado de aperitivos de Grefusa con suero de leche en su composición
Hay 5 lotes afectados del paquete de 35 gramos del producto Grefusitos y otros 5 del de 32 gramos de Palomitas. La asociación denunció a la empresa por el etiquetado de parte de sus productos con la denominación 'snatt's'.
FACUA.org
España-12/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha notificado la ausencia de la lista de ingredientes y de la presencia de leche no declarada en dos productos de la marca de aperitivos Grefusa, procedente