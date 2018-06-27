FACUA avisa de la retirada de dos lotes del colirio Diclofenaco Abamed en envase unidosis
La Aemps ha emitido una alerta farmacéutica en la que avisa de que los lotes en cuestión son el L02 y el L03, con fechas de caducidad el 2 de mayo de 2019 y el 30 de junio de 2019, respectivamente.
FACUA.org
España-27/06/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción advierte de la retirada del mercado y devolución al laboratorio por los cauces habituales de todas las unidades distribuidas de los lotes L02 y L03 del medicamento Diclofenaco Abamed 1mg/ml colirio en solución en envase unidosis (30 envases de 0,3