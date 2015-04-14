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FACUA Cádiz asesora a los consumidores sobre la forma de reducir las comisiones bancarias

La asociación imparte dos talleres online el 19 y 20 de abril donde se facilitará información práctica y métodos para realizar la gestión bancaria y evitar situaciones de exclusión en los servicios bancarios.

FACUA.org
Cádiz-14/04/2015
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FACUA Cádiz pone en marcha dos formaciones para ofrecer a usuarios y consumidores información práctica con la que poder reducir las comisiones bancarias. Las sesiones se llevarán a cabo los días 19 y 20 de abril, la primera en horario de tarde, a las 18:30 horas

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